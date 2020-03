Ucraina: Danilov (Nsdc), epidemia coronavirus partita da laboratorio a Wuhan

- Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina (Nsdc), Oleksiy Danilov, ritiene che l’epidemia da coronavirus sia partita da un laboratorio nella città cinese di Wuhan. Come riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”, Danilov ha spiegato che il virus sarebbe fuoriuscito da un grande laboratorio, creato nel 2015, situato a Wuhan. “Crediamo che questo sia un problema notevole da affrontare per la Cina, che però ha preso misure forti per fermare il virus, chiudendo la città di Wuhan”, ha aggiunto Danilov. (Res)