Coronavirus: Unione inquilini, stop agli sfratti a Roma

- Stop agli sfratti nella Capitale. E' la richiesta dell'Unione inquilini di Roma. "Questa mattina abbiamo inviato alla prefetta di Roma Gerarda Pantalone la richiesta di sospensione temporanea degli sfratti e delle esecuzioni forzose di espropri causati da pignoramenti, in modo da salvaguardare la salute dei cittadini coinvolti". Lo afferma, in una nota, il segretario Fabrizio Ragucci, che sottolinea: "Le misure straordinarie adottate dal governo come la chiusura delle scuole atte a limitare il contagio e la diffusione del covid-19 non possono escludere le 10 famiglie che ogni giorno nella sola capitale vengono sfrattate con la forza pubblica dalla propria abitazione spesso con anziani, disabili e minori". E conclude: "Un appello alla responsabilità per prevenire e tutelare la salute dei cittadini coinvolti come il periodo impone". (Com)