Coronavirus: Pg Milano, a casa amministrativi e smart working per toghe

- Per la giornata di oggi, in attesa di eventuali nuovi provvedimenti, il procuratore generale facente funzioni di Milano, l'avvocato generale Nunzia Gatto, ha disposto che "il personale amministrativo possa lasciare l'ufficio, con l'esclusione di un presidio per l'Ufficio esecuzione èenale e per l'Ufficio affari penali" e "autorizza i magistrati dell'Ufficio, che non abbiano impegni di udienze e che non abbiano turni di presenza a svolgere lo smart working". La decisione è stata presa dopo l'accertamento di un caso di contagio da Coronavirus di un sostituto procuratore generale. Secondo quanto appreso il magistrato era rientrato in ufficio lunedì scorso dopo un periodo di ferie e i suoi contatti sarebbero stati limitati, a eccezione per la sua partecipazione a un'udienza. È stata convocata per il tardo pomeriggio di oggi una riunione a Palazzo Diotti con i vertici degli uffici giudiziari, il prefetto, le forze ordine e l'autorità sanitarie. (Rem)