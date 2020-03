Coronavirus: Battisti (Pd), governo intervenga con ammortizzatori per turismo Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammortizzatori sociali straordinari da parte del Governo per salvare il settore turistico della Regione Lazio, che rischia un tracollo a causa del Coronavirus. Con l’ordine del giorno già depositato in aula dalla consigliera regionale del Lazio Sara Battisti (Pd), si chiede al presidente della Regione Lazio di farsi promotore presso il governo della richiesta di misure straordinarie per il settore. Lo comunica la consigliera in una nota. "Il turismo – si legge nel testo – rappresenta uno dei principali indotti economici per l’Italia: alle attività turistiche sono direttamente riconducibili oltre il 6 per cento degli occupati del Paese. Già nel trimestre, 1 marzo - 31 maggio, sono stati previsti 31.625 milioni di turisti in meno in Italia, con una perdita di 7,4 miliardi di euro" ed "un crollo del 60-70 per cento delle prenotazioni riguardanti i viaggi all'estero, quelli in Italia, i congressuali, le gite scolastiche". Drammatiche le ripercussioni sull’occupazione: "molte aziende stanno annunciando la Cassa Integrazione per i propri dipendenti – continua il documento – e sono migliaia i posti di lavoro a rischio". (segue) (Com)