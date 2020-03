Coronavirus: Battisti (Pd), governo intervenga con ammortizzatori per turismo Lazio (2)

- "A seguito di questi dati – spiega nella nota Sara Battisti – si rischia un vero e proprio tracollo per tutte le aziende, i negozi e le imprese che ruotano intorno al settore turistico, e che fino ad ora hanno rappresentato un motore trainante dell’economia della Regione Lazio. Gli ammortizzatori sociali straordinari da parte del governo sarebbero quindi una misura necessaria per preservare i posti di lavoro e salvaguardare le imprese e gli asset che ruotano intorno al settore. Ho pertanto voluto presentare questo odg - che fa seguito al tavolo con gli albergatori di Fiuggi che ho voluto fosse convocato alla presenza degli assessori competenti e rendere permanente - al fine di dare un segnale concreto di aiuto agli operatori e per provare a frenare l’emorragia di posti di lavoro e la chiusura delle aziende". (Com)