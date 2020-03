Cile: parlamento approva legge su parità di genere nell'assemblea costituente

- Il parlamento del Cile ha votato a favore del progetto di legge che stabilisce il criterio della "parità di genere" nella composizione di un'eventuale futura assemblea costituente, incaricata di redigere una nuova Costituzione in linea con le istanze promosse dalle proteste sociali in corso nel paese dallo scorso mese di ottobre. Il progetto è passato in Senato nella notte di ieri dopo il via libera della Camera. L'obiettivo dei promotori della legge, che hanno ottenuto un consenso trasversale a maggioranza e opposizione, era quello di approvare il testo in via definitiva prima dell'8 marzo, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna. Oltre alla parità, la nuova norma stabilisce inoltre che siano donne i capolista tra i candidati di ciascun partito alla Costituente. (segue) (Abu)