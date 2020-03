Cile: parlamento approva legge su parità di genere nell'assemblea costituente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il parlamento, con la votazione della parità di genere, cerca di accelerare l'approvazione di uno dei punti principali dell'agenda sociale promossa dalle proteste, le strade e le piazze delle principali città del paese continuano ad essere lo scenario di manifestazioni e incidenti. Proprio la parità di genere e i reclami del movimento femminista sono al centro degli appelli e degli hashtag che vengono diffusi nelle reti sociali che invitano a proseguire le mobilitazioni nel mese di marzo. Il culmine di queste iniziative è previsto per l'8 marzo. In occasione della celebrazione della giornata internazionale della donna sono state infatti indette marce di protesta in tutto il paese mentre per il giorno successivo l'appello è ad aderire ad uno "sciopero generale femminista". (segue) (Abu)