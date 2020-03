Cile: parlamento approva legge su parità di genere nell'assemblea costituente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una valutazione del governo quella di lunedì 2 marzo è stata la seconda giornata più violenta dall'inizio dell'anno. Manifestazioni, scontri con la polizia e incendi si sono registrati nella capitale Santiago così come a Concepcion, Valparaiso, Antofagasta ed altre cittadine. Nella capitale le manifestazioni iniziate come consuetudine nella zona di Plaza Italia sono poi degenerate in scontri con la polizia, barricate e incendi che si sono estesi nel corso della notte a diversi quartieri adiacenti. Gravi incidenti sono stati riportati anche nella città settentrionale di Antofagasta, dove due manifestanti avrebbero riportato lesioni oculari e dove la polizia ha comunicato di aver effettuato una ventina di arresti. Nove arresti sono stati segnalati anche a Concepcion così come a Valparaiso, dove gli scontri si sono prodotti al margine di una manifestazione convocata dai docenti. (segue) (Abu)