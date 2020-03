Cile: parlamento approva legge su parità di genere nell'assemblea costituente (6)

- Il presidente cileno Sebastian Pinera non ha escluso da parte sua la possibilità di annunciare nuovamente lo "stato di emergenza" a fronte di un eventuale nuovo inasprimento delle proteste sociali. Lo ha dichiarato domenica in un'intervista al canale "Tvn", nel corso della quale ha ridimensionato le dure accuse ricevute da parte di organismi internazionali circa l'operato delle forze dell'ordine nella gestione delle proteste. "In Cile ci sono 60 mila agenti, alcuni di loro hanno commesso eccessi", ha detto Pinera, che ha quindi affermato che "se considerassi necessario decretare di nuovo lo stato di emergenza per difendere l'ordine pubblico e proteggere i miei concittadini lo farei". (Abu)