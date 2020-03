Coronavirus: Competere.eu a Conte, rischioso smart-working "senza protezione"

- "L'emergenza Coronavirus ha imposto alle aziende di ripensare i modelli organizzativi del lavoro e introdurre, in poche ore, lo smart-working. È uno strumento che noi di Competere promuoviamo da anni spiegandone i punti di forza e debolezza, le opportunità e le minacce". Inizia così la lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal presidente dal segretario generale di Competere, Pietro Paganini e Roberto Race. Destinatari della lettera anche i ministri dello Sviluppo economico, del Lavoro, dell'Agricoltura, della Difesa, degli Interni, dei Trasporti, dell'Innovazione e del Turismo, e per conoscenza i presidenti delle Camere e il presidente del Copasir. "L'introduzione dello smart-working richiede tempi lunghi a causa del conservatorismo organizzativo italiano - hanno proseguito da Competere - la ritrosia ad introdurre tecnologie digitali, e il DNA medio piccolo delle imprese italiane. Molte imprese sono impreparate alla trasformazione digitale. Lo shock che deriverebbe dalla forzata trasformazione digitale e dalla quanto repentina introduzione dello smart-working potrebbe avere conseguenze positive per il nostro tessuto produttivo, obbligando le imprese a fare in pochissimo tempo quello che non sono riuscite a fare fino ad oggi. Ma ci sarebbero anche dei grossi rischi, le cui conseguenze potrebbero essere imprevedibile e certamente negative per un'economia già in difficoltà. Lo smart-working 'senza protezione' improvvisato rappresenta una minaccia per la cybersecurity, i diritti di proprietà intellettuale e la privacy. In altre parole, le nostre conoscenze, i nostri brevetti e la nostra creatività sono in pericolo." (segue) (Ren)