Coronavirus: Competere.eu a Conte, rischioso smart-working "senza protezione" (2)

- "E' fondamentale - hanno scritto Paganini e Race - che il governo, nelle misure a supporto dell'economia, metta a disposizione delle aziende un credito d'imposta o sgravi fiscali per chi investe nella trasformazione digitale e nella formazione dei lavoratori. Siamo arrivati tardi e siamo impreparati. È tuttavia, inutile stare a fare la morale della cicala e della formica. È piuttosto necessario che ci rimbocchiamo le maniche e si intervenga Dobbiamo intervenire urgentemente per introdurre lo smart-working nel più breve tempo possibile ma con ragione e affidandoci al metodo sperimentale. Dobbiamo cioè prendere in considerazione il rischio di attacchi informatici con la conseguente perdita di informazioni con alto valore economico, o la perdita involontaria di dati, il furto di dati sensibili, etc". "Caro presidente, parlare di smart-working è semplicistico - continua la lettera - perché per mettere un lavoratore in condizione di operare efficientemente da casa, cioè in piena sicurezza (dei dati e della proprietà intellettuale) occorre che le aziende abbiano strutturato un sistema informatico in un Cloud sicuro. Oggi tutto il personale che si collega da casa, con connessioni nella maggior parte dei casi non protette, è potenzialmente oggetto di attacchi di hacker che potrebbero violare segreti aziendali e entrare in possesso di brevetti. Ugualmente la maggior parte del personale ignora le minime procedure di protezione dei dati e delle informazioni. Il nostro sistema economico e produttivo e le nostre Pmi sono minacciati a favore di mercati esteri. Già oggi l'Italia si colloca dopo tutti i Paesi del G7 nell'International Property Rights Index 2019, l'Indice Internazionale sulla tutela dei Diritti di Proprietà". (segue) (Ren)