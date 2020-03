Coronavirus: Competere.eu a Conte, rischioso smart-working "senza protezione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Competere "la proprietà intellettuale include anche il patrimonio di informazione che nell'economia attuale rappresenta un vantaggio competitivo. Perderla o farsela sottrarre sarebbe un ulteriore danno per il nostro paese. Così come l'Italia è uno dei paesi con la più elevata perdita di informazioni sensibili ad alto valore economico a causa di furti premeditati, anche dall'estero, e di incompetenza da parte del personale". Competere.eu è il partner italiano nella realizzazione dell'Indice che misura come viene tutelata la proprietà in oltre 129 Paesi, rappresentanti il 98 per cento del Pil mondiale ed il 93 per cento della popolazione. "Quello che si sarebbe potuto fare in molti anni va, incredibilmente, realizzato in poche settimane sennonché giorni - hanno concluso Paganini e Race. Occorre perciò predisporre degli incentivi ma anche veicolare delle linee guida. La missione è difficile ma va perseguita. Non ci sono altre strade". (Ren)