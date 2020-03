I fatti del giorno – Asia (5)

- Giappone-Cina: presidente Xi rinvia visita di Stato in risposta all’emergenza sanitaria - Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha deciso di rinviare la visita di Stato a Tokyo originariamente in programma nel mese di aprile, alla luce dell’emergenza sanitaria in corso in entrambi i paesi, alle prese con la diffusione del nuovo ceppo di coronavirus. Lo ha annunciato oggi il governo del Giappone, confermando settimane di indiscrezioni da parte dei media e, nelle scorse ore, anche di fonti governative a Tokyo. Xi doveva essere ricevuto come ospite di Stato dalle massime autorità giapponesi, come non accadeva da dieci anni a questa parte. I preparativi per l’evento sono stati però minati dall’epidemia di coronavirus, che ha costretto entrambi i paesi a misure straordinarie. Il rinvio della visita è un brutto colpo per il premier giapponese Shinzo Abe, che contava su una importante vittoria diplomatica in un frangente di debolezza del suo esecutivo, sotto pressione per l’iniziale risposta all’emergenza sanitaria e per un presunto caso di clientelismo. (Res)