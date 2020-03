I fatti del giorno – Medio Oriente

- Siria: Erdogan è arrivato a Mosca per incontro con Putin su Idlib - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è arrivato a Mosca per il suo incontro di oggi con l’omologo della Federazione Russa, Vladimir Putin. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik” citando fonti dell’ambasciata turca a Mosca. Stando alle informazioni diffuse, al seguito di Erdogan ci sono anche i ministri degli Esteri e della Difesa, Mevlut Cavusoglu e Hulusi Akar, e una serie di alti funzionari del governo di Ankara. Al centro dell’incontro ci sarà la situazione attuale in Siria alla luce delle rinnovate tensioni nella provincia nordorientale di Idlib. (segue) (Res)