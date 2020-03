I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

- Siria-Cina: firmato accordo di cooperazione economica a Damasco - Siria e Cina hanno firmato un accordo di cooperazione economica. L'intesa è stata firmata dalla Commissione siriana per la pianificazione e la cooperazione internazionale (Picc) e l'ambasciata cinese nella capitale siriana Damasco. In base all'accordo, la Cina ha effettuato una donazione che verrà utilizzata per finanziare una serie di progetti umanitari che saranno concordati da entrambe le parti, secondo una dichiarazione rilasciata da Picc. Imad Sabouni, capo della Picc, ha affermato che le donazioni cinesi hanno un grande significato in quanto aiutano nella difficile situazione che è derivata dalla guerra. "In effetti, questa donazione [...] mira ad aiutare il governo siriano e le persone a soddisfare i bisogni umanitari derivanti dalla situazione attuale. La maggior parte di queste donazioni saranno utilizzate in progetti umanitari e ambientali", ha detto Sabouni ai giornalisti presso la sede Picc dove è stato firmato l'accordo. Sabouni ha inoltre definito le relazioni tra Cina e Siria come "speciali e storiche". Da parte sua, Feng Biao, ambasciatore cinese in Siria, ha espresso la speranza che la cooperazione tra i due paesi possa continuare. "Spero che questa cooperazione continui tra i due paesi amici, che hanno instaurato relazioni diplomatiche dal 1956", ha detto Feng. (segue) (Res)