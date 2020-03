I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Iraq, produzione greggio regolare malgrado coronavirus - La produzione e l'esportazione di greggio in Iraq non è influenzata dalle misure preventive adottate dall'esecutivo di Baghdad per contrastare il coronavirus. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero del Petrolio, Assem Jihad. "Il ministro del Petrolio invita le compagnie che operano nel paese a rispettare le condizioni sanitarie indicate e a rispettare il posticipo del rientro dei lavoratori cinesi che hanno trascorso un periodo nel loro paese, fino a che non saranno trovate delle soluzione sulla diffusione del virus", ha concluso Jihad. L’Iraq ha esportato oltre 98 milioni di barili di petrolio greggio a febbraio, con entrate per circa 5 miliardi di dollari, in netto calo rispetto ai mesi precedenti. La media è stata di 3,4 milioni di barili esportati al giorno a un prezzo di 51,37 dollari al barile. Sono 95,8 i milioni di barili di petrolio prodotti dai giacimenti della parte centrale e meridionale del paese ed esportati attraverso il porto di Bassora. Sono invece 1,76 i milioni di barili prodotti al nord ed esportati attraverso l’oleodotto che collega Kirkuk al porto turco di Ceyhan, sul Mediterraneo. L’Iraq ha anche esportato 489 mila barili di petrolio prodotti nel giacimento di Qayyara, nella provincia settentrionale di Ninive, e 289 mila barili di petrolio nella vicina Giordania. Le entrate dall’export petrolifero coprono oltre il 90 per cento degli introiti dello Stato iracheno. (Res)