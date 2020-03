I fatti del giorno - America latina

- Venezuela: presidente Anc, ho prove che aggressione a Guaidò è un falso - Il presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc), Diosdado Cabello, ha detto di avere prove che la notizia di un attentato ai danni dell'oppositore Juan Guaidò è un falso. "Ho un video che mette a nudo questa 'fake news', che mostra che non c'è stato nessun attacco, lo vedrete. Sono due video", ha detto Cabello, uomo di punta del partito di governo Psuv (Partito socialista unito del Venezuela). Una manovra che sarebbe stata orchestrata dal direttore della comunicazione di Guaidò. "Avviso gli organismi di sicurezza di un signore che si chiama Edward Rodriguez Jimenez, detto 'Cabezon'", ha aggiunto Cabello nel corso della sua trasmissione televisiva settimanale. Il presidente dell'Anc mostrato la foto in cui Guaidò viene minacciato da un uomo armato, evidenziando in primo luogo che nessuno dei responsabili della sicurezza si è attivato. A seguire ha riportato le dichiarazioni di un uomo - identificato come l'aggressore - che confessa di aver ricevuto soldi per "minacciare Guaidò" e "creare panico". (segue) (Res)