I fatti del giorno - America latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: confermato terzo caso di contagio in Brasile - Il ministero della Salute del Brasile ha confermato nella serata di mercoledì il terzo caso di contagio del nuovo coronavirus. Si tratta di un colombiano, di 46 anni, che risiede a San Paolo. Il Brasile è stato il primo paese dell'America latina ad aver riportato un caso di coronavirus. I primi due pazienti sono persone che avevano denunciato sintomi associabili alla Covid-19, di ritorno da viaggi in Italia. Le autorità sanitarie riferiscono di essere vicine a confermare un quarto caso, una adolescente di San Paolo, reduce da un periodo di permanenza in Portogallo e Italia. (segue) (Res)