I fatti del giorno - America latina (4)

- Usa-Venezuela: studio legale che difende Maduro fa causa a senatore Scott - Uno studio legale di Washington che rappresenta il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha fatto causa al senatore Rick Scott, accusandolo di “violare sia il diritto degli Stati Uniti sia quello internazionale”: Scott aveva inviato una lettera pubblica allo studio legale Amsterdam & Partners, sollecitandolo a interrompere la relazione d'affari con Maduro. Il mese scorso Amsterdam & Partners ha accettato di rappresentare il regime venezuelano dopo il passo indietro di un altro studio legale Usa, Foley & Lardner, sottoposto a sua volta a pressioni pubbliche da parte di Scott, ex governatore della Florida del partito repubblicano. Gli Stati Uniti stanno intensificando le pressioni sul presidente venezuelano, Nicolas Maduro, che resta saldamente al potere a un anno dal riconoscimento da parte di Washington, e di numerosi altri governi, del leader dell'opposizione Juan Guado come presidente legittimo. Maduro mantiene però il sostegno di Russia e Cina. Gli Stati Uniti hanno iniziato ad imporre sanzioni per soffocare le esportazioni di petrolio del Venezuela a seguito della rielezione di Maduro nel 2018, definita illegale. La Cina, l’India e altri paesi importatori hanno però continuato ad acquistare petrolio dal Venezuela, e le esportazioni della compagnia petrolifera statale Pdvsa sono calate solo di un terzo. (segue) (Res)