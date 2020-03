I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro, per il pil miglior semestre dal 2013 - Pur cresciuta meno degli anni precedenti, l'economia del Brasile ha conosciuto nel secondo semestre del 2019 il miglor ritmo di crescita degi ultimi sei anni. Lo ha detto il presidente Jair Bolsonaro commentando la diffusione dei dati ufficiali del prodotto interno lordo, cresciuto nel 2019 dell'1,1 per cento. "Nel 2015 e nel 2016 il tasso è stato negativo, giusto? È sceso un poco in relazione al (periodo di governo di Michel) Temer, ma siamo dinanzi al miglior semestre del 2013, se non mi sbaglio", ha detto il capo dello stato in arrivo al palazzo presidenziale di Alvorada. Dopo la recessione del 2015 e 2016, con un calo complessivo del 7,4 per cento, l'economia era tornata a crescere a un ritmo dell'1,3 per cento nel 2017 e 2018. La crescita dell'1,1 per cento, certificata dall'istituto nazionale di statistica (Ibge), era stata messa a confronto con le più ottimistiche previsioni iniziali del governo. (Res)