Nepal: coronavirus, Oms sollecita rafforzamento preparazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto al Nepal di rafforzare la preparazione all’epidemia di coronavirus, dopo l’emergere di nuovi casi in India e Thailandia. Il direttore regionale per l’Asia meridionale e orientale, Poonam Khetrapal Singh, ha indicato come priorità la capacità di risposta al primo caso e al primo cluster. I governi statali del Pradesh 1 e del Gandaki (ex Pradesh 4) hanno predisposto reparti di isolamento in vari ospedali, in linea con l’indicazione del Dipartimento dei servizi sanitari (Dohs), che ha esortato tutte le autorità competenti a concentrarsi sulla preparazione di un piano per affrontare lo scenario peggiore, ovvero quello di un focolaio massiccio. Uno studio pubblicato da ricercatori dell’Università di Oxford, dell’Università di Toronto e della Scuola di igiene e medicina tropicale di Londra (Lshtm) ha classificato Katmandu come l’undicesima città più a rischio al mondo e la terzultima per preparazione all’emergenza coronavirus. (segue) (Inn)