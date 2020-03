Nepal: coronavirus, Oms sollecita rafforzamento preparazione (2)

- Il paese himalayano ha registrato al momento un solo caso di Covid-19, ma l’allerta è alta, a causa della vicinanza alla Cina. Attualmente l’avviso ai viaggiatori, emesso dopo un ordine provvisorio della Corte suprema, consiglia ai cittadini di astenersi dai viaggi non essenziali in Cina, Corea del Sud, Iran, Giappone e Italia; ai cittadini di quei paesi e ad altri passeggeri che vi abbiano transitato è richiesta un’autocertificazione sanitaria; dal 10 marzo, inoltre, per i cittadini degli stessi paesi sarà sospeso il rilascio dei visti all’arrivo in Nepal. I nepalesi provenienti da paesi colpiti dall’epidemia o ad alto rischio devono rimanere in quarantena obbligatoria per 14 giorni. I cittadini di paesi terzi che entrano in Nepal dall’India possono ottenere il visto dopo un controllo sanitario. Il numero degli addetti ai controlli sanitari all’aeroporto internazionale Tribhuvan (Tia) di Katmandu è stato aumentato e l’Autorità per l’aviazione civile (Caan) ha raccomandato al governo di applicare restrizioni ai viaggi da e per i paesi gravemente colpiti e di prendere ulteriori misure sanitarie. (segue) (Inn)