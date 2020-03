I fatti del giorno - Italia

- Coronavirus: Bonetti, stiamo studiando ipotesi voucher per babysitter - Le misure in sostegno delle famiglie, come congedi parentali e voucher per le babysitter, "le stiamo studiando". Ad annunciarlo è stato il ministro della Famiglia, Elena Bonetti, arrivando a palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri. "Stiamo studiando alcune di queste misure - ha spiegato -. Daremo risposte nel più breve tempo possibile". A Bonetti ha ricordato che c'è la volontà di dare risposte ai cittadini e accompagnarli in questa emergenza. Agli italiani non interessa quale provvedimento ma quando. Quindi non si tratta di fare annunci ma mettere sul campo misure concrete", ha concluso. (segue) (Rin)