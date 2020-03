I fatti del giorno - Italia (2)

- Coronavirus: Guerini, assunte misure drastiche ma con grande responsabilità - Il governo ha assunto misure molto drastiche con grande responsabilità mettendo al primo posto l’esigenza del contenimento del coronavirus. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in diretta su “Radio24”. “Abbiamo preso misure pesanti per quanto riguarda le zone rosse”, ha spiegato Guerini, originario del territorio lodigiano e quindi particolarmente attento allo sviluppo della situazione nell’area, così come a quello che accade nel resto del paese. “Ho avuto modo di confrontarmi con sindaci e popolazione per via telefonica e so quanto pesano le misure adottate sia per i cittadini, sia per le imprese”, ha precisato il ministro, secondo cui le decisioni dell’esecutivo stanno “pesando in tante realtà e in alcune regioni in maniera significativa perché limitano le attività”, tuttavia “il primo obiettivo è il contenimento del virus”. (segue) (Rin)