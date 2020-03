I fatti del giorno - Italia (5)

- Regeni: ambasciatore Cantini, incontro con la famiglia momento più importante della mia missione - Il primo incontro avvenuto nel 2017 con la famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo tra il gennaio e il febbraio del 2016, “è stato il punto di partenza e il momento più importante e toccante della mia missione”: lo ha detto oggi ambasciatore d’Italia al Cairo, Giampaolo Cantini, in audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. “L'incontro del 6 settembre 2017 con la famiglia Regeni, con il loro avvocato e con il direttore generale per gli italiani all'estero (Luigi Maria) Vignali è stato il punto di partenza e il momento più importante e toccante della mia missione. Mi sono state mostrate le foto del cadavere di Giulio, ho pienamente compreso le ragioni dei genitori”, ha spiegato il diplomatico insediatosi al Cairo nel settembre del 2017 subentrando a Maurizio Massari, ascoltato in audizione la scorsa settimana. "Se il sostegno alla cooperazione giudiziaria e ad ogni sforzo di carattere politico e diplomatico di giungere alla verità era la priorità della mia missione, la mia principale preoccupazione era la comprensione e la declinazione delle azioni, dei contatti e delle iniziative che potessero aiutare a raggiungere l'obiettivo che tutti dicono di condividere", ha detto ancora Cantini, sottolineando come una delle principali direttrici del suo mandato sia il “sostegno alla cooperazione giudiziaria” tra Egitto e Italia sul caso del giovane ricercatore italiano assassinato. (Rin)