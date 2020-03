Aerotrasporto: emissioni Co2 di Ryanair a gennaio, 69g per passeggero/km

- Ryanair ha pubblicato oggi le statistiche per il mese di febbraio sulle emissioni di CO2, che evidenziano una media di 69g di CO2 per passeggero/km. Il Direttore della Sostenibilità di Ryanair, Thomas Fowler, ha dichiarato in una nota: "Ryanair è la compagnia aerea più green d'Europa con la flotta più giovane e i load factor più elevati. Le nostre emissioni di CO2 per passeggero/km sono le più basse del settore, essendo state ridotte da 82g a 66g nell'ultimo decennio, mentre altre compagnie aeree competitor generano attualmente oltre 120 g per passeggero/km. Siamo lieti di annunciare che la nostra CO2 per pax / km per febbraio è stata di 69g, la metà del tasso di altri vettori di bandiera in Europa, e ci impegniamo a ridurla di un ulteriore 10% a meno di 60 g per pax/km entro il 2030".(com)