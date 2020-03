Difesa: Tofalo, sommergibili Marina militare un assetto prezioso per sicurezza Paese

- Per il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, "i sommergibili della nostra Marina militare sono gioielli di tecnologia, frutto delle migliori menti e delle più qualificate maestranze del Paese. Veri e propri agenti segreti dei nostri mari, invisibili e silenziosi sono assetti preziosi e indispensabili per la sicurezza del nostro Paese. Gli occhi della Marina militare nel cuore del Mediterraneo e oltre". Tofalo si è complimentato con i neo comandanti di sommergibili che nei giorni scorsi hanno concluso l'addestramento a Taranto e ora sono pronti ad assumerne il comando. (Com)