Difesa: Italia-Romania, Guerini a colloquio con omologo Ciuca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I valori fondanti della Nato e dell'Unione europea accomunano Italia e Romania: i nostri militari operano insieme da amici e alleati in diversi teatri, come Iraq, Kosovo e Afghanistan. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, commentando l'incontro avuto oggi a Zagabria con l'omologo romeno Nicolae Ciuca, a margine della riunione ministeriale oggi nella capitale croata. Secondo quanto scritto da Guerini su Twitter, per Italia e Romania l'attenzione è "comune e convergente su fianco sud e quello sud-est". Nella giornata di ieri Guerini è stato in visita in Montenegro; mentre in serata, al suo arrivo a Zagabria, ha incontrato il segretario generale Jens Stoltenberg e ha firmato un accordo con l'omologo croato Damir Kristicevic per la cooperazione tra Roma e Zagabria nel settore della difesa. (Res)