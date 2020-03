Napoli: Fridays for future, domani manifestazione "Coronavirus e il resto scompare"

- La compagine partenopea del movimento ecologista di “Fridays for future” ha annunciato che tornerà in piazza, per il settimanale “strike”, domani alle ore 11.30 presso piazza Dante, a Napoli, sotto lo slogan "Coronavirus e il resto scompare". La manifestazione, nelle intenzioni degli organizzatori, avrà l’obiettivo di riportare all’attenzione collettiva la crisi climatica e ambientale, contro la quale il movimento tornerà a scendere nelle piazze di tutto il mondo il 24 aprile, in occasione del 5° sciopero globale. Sull’iniziativa i promotori hanno dichiarato: "In questi i giorni i media sono completamente concentrati sulla questione del Coronavirus, che, naturalmente, non è nostra intenzione sminuire. Non possiamo comunque fare a meno di notare che la crisi climatica che in questi mesi abbiamo provato a portare all'attenzione dei giornali e dei potenti della terra, è finita nel dimenticatoio". "Naturalmente – hanno proseguito gli organizzatori - siamo solidali con quei territori e quelle persone colpite dal virus, ma sentiamo l'esigenza di riportare al centro i temi dello scioglimento dei ghiacciai, del riscaldamento globale, e dei grandi inquinatori che tutti i giorni continuano a devastare i nostri territori e a guadagnare milioni a spese della vita dei cittadini". (Ren)