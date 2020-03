Italia-Russia: Cassazione esaminerà il 31 marzo ricorso su estradizione Korshunov negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di cassazione esaminerà il 31 marzo il ricorso sulla decisione di estradare il cittadino russo Aleksander Korshunov negli Stati Uniti. È quanto riferito dall’avvocato di Korshunov, Gian Domenico Caiazza, all’agenzia di stampa “Sputnik”. All’imprenditore russo, dirigente di United Aircraft Corporation arrestato in Italia a fine agosto su mandato statunitense, è stata concessa l’estrazione negli Stati Uniti lo scorso 20 dicembre. Korshunov è stato arrestato il 30 agosto all'aeroporto di Napoli sulla base di un mandato di arresto internazionale emesso da un tribunale dell'Ohio, negli Stati Uniti. L'arresto è avvenuto mentre stava attraversando i controlli alla frontiera. Korshunov si è recato a Napoli con la moglie con l'intenzione di trascorrere le vacanze in Italia. Secondo l'Fbi, il dirigente della società russa sarebbe presumibilmente entrato in possesso di informazioni riservate relative al motore aeronautico al cui sviluppo prende parte Avio Aero, divisione italiana di General Electric Aviation System. Solo di recente i legali del cittadino russo sono riusciti a ottenere la liberazione dalla custodia cautelare e gli arresti domiciliari. (Res)