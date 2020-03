Energia: Bers e Transgaz firmano protocollo d'intesa per finanziare progetti di investimento

- Transgaz, l'operatore tecnico del sistema nazionale di trasmissione del gas naturale della Romania, ha firmato oggi un accordo con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per sostenere i progetti di investimento della società. Transgaz ha un piano di sviluppo decennale in cui i progetti Fid (Final investment decision) e A-Fid (Advance final investment decision) hanno un valore totale di 1,25 miliardi di euro. I piani della società sono finalizzati all'ampliamento, alla modernizzazione e alla sostituzione della rete interna romena, all'interconnessione delle reti del gas a livello regionale, nonché alla cooperazione su progetti di ricerca e sviluppo per "rendere più ecologico il gas e passare a sistemi di gas più puliti", si legge in un comunicato di Transagaz. (Rob)