Coronavirus: Spallanzani, 25 persone positive ricoverate, 5 in condizioni gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento sono ricoverati all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 59 pazienti, di cui 25 sono risultati positivi al nuovo coronavirus (in aggiunta alla coppia cinese ormai guarita), 5 sono in condizioni gravi. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Inmi Spallanzani di Roma. "Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili ad eccezione di cinque - precisa il bollettino - che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato".(Com)