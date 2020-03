Coronavirus: Bordoni (Lega), Raggi paralizzata su sanificazione e smart working

- "Mentre in tutt'Italia grandi e piccoli gruppi aziendali hanno predisposto adeguate misure con protocolli interni, l'amministrazione capitolina è paralizzata. Anche in emergenza Coronavirus la sindaca ha dato dimostrazione di non aver adeguata conoscenza della struttura capitolina nel suo complesso: uffici, dotazioni e personale. Da più parti si invoca lo smart working e si adottano misure straordinarie di adeguamento alle direttive impartite dagli organismi di controllo sanitario recepite nell'ultimo Dpcm". Così il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni. "La realtà degli uffici comunali è ben diversa dalle rassicurazioni della Raggi; basta recarsi nelle strutture capitoline per rendersi conto che non c'è gestione dell'afflusso al pubblico né rispetto delle misure di distanza e tanto meno la presenza di prodotti igienici e disinfettanti. Bisogna attivarsi subito per predisporre la sanificazione di tutti gli uffici e dei locali aperti al pubblico e credo inoltre sia assolutamente utile dotare il personale all'accoglienza e agli sportelli di mascherine. Non si è nemmeno pensato di avviare un percorso, laddove possibile, finalizzato all'operatività dello smart working. Ricordo che la Raggi ha una diretta responsabilità nella tutela della salute pubblica", ha concluso Bordoni.(Com)