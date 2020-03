Coronavirus: terzo caso di contagio a Palazzo Giustizia Milano

- È stato accertato un terzo caso di contagio di Coronavirus al Palazzo di Giustizia di Milano. Secondo quanto appreso si tratta di un sostituto procuratore generale. In via precauzionale gli uffici e i corridori al terzo piano della Procura Generale sono stati chiusi per consentire le operazioni di sanificazione dell'area. (Rem)