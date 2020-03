Ucraina: Consiglio Ue proroga di un anno blocco patrimoniale contro 10 persone

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso oggi di prorogare di un altro anno, fino al 6 marzo 2021, il blocco patrimoniale attuale contro 10 persone, identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini o dell'abuso d'ufficio che ha causato una perdita per le casse nazionali di Kiev. Lo ha reso noto il Consiglio Ue, aggiungendo che le misure restrittive nei confronti di due persone non sono state prorogate. Questa decisione è stata presa sulla base della revisione annuale delle misure. Il Consiglio ha ricordato che le sanzioni sono state inizialmente introdotte nel marzo 2014 e da allora prorogate su base annuale. (Beb)