Difesa: Croazia e Ungheria firmano memorandum formazione Comando multinazionale Europa centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa della Croazia e dell'Ungheria, rispettivamente Damir Krsticevic e Tibor Benko, hanno firmato oggi a Zagabria il memorandum sulla formazione del Comando multinazionale per l'Europa centrale. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Jutarnji list", l'accordo è stato firmato durante il ministeriale informale che si svolge oggi e domani in Croazia. Il documento prevede l'apertura di un commando per l'Europa centrale in qualità di "commando militare basato sulla cooperazione regionale dei paesi dell'Europa centrale, con l'obiettivo di diventare parte integrante della struttura delle forze Nato". (Zac)