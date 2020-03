Spettacoli: sospese le attività del Teatro Lendi di Sant'Arpino (Ce)

- "Gentili Ospiti del Teatro Lendi a seguito del nuovo Decreto emanato dal Governo, in merito alle misure di contrasto all'epidemia da Coronavirus, vi comunico che gli eventi in programma al Teatro Lendi sono momentaneamente sospesi”. Lo ha dichiarato Francesco Scarano, direttore del Teatro Lendi di Sant’Arpino (Ce) tramite la propria pagina Facebook. Scarano ha poi aggiunto: “Nell'attesa di riprendere le normali attività della struttura, gli spettacoli e le attività previste non sono annullate ma rinviate a data da destinarsi. È probabile che qualche data in cartellone resti invariata ma, almeno per ora, per Simone Schettino, in programma fino a domani, e per Franco Ricciardi, in programma per venerdì 13 marzo, si lavorerà su nuove date. Se dovesse rientrare l'emergenza, resteranno gli appuntamenti con Peppe Barra in ‘Monsignore’, dal 25 al 27 marzo alle ore 21; Lucio Pierri e Ida Rendano in ‘La scommessa’, dall'1 al 3 aprile alle ore 21; e ‘Verso il mito Edith Piaf’, con Francesca Marini e Massimo Masiello, in scena dal 15 al 17 aprile”. (Ren)