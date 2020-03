Coronavirus: Bcc Roma, 10 milioni di euro per le imprese turistiche di Lazio e Abruzzo (2)

- "Per quanto riguarda invece la gestione della fase emergenziale, premesso che la Banca continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione al fine di adottare le soluzioni più idonee in coordinamento con la capogruppo Iccrea, già dal 22 febbraio sono state avviate tutte le misure di sicurezza aggiornando il personale della Banca e i clienti sulle decisioni intraprese e le eventuali azioni da adottare - continua Bcc Roma nella nota -. Dopo la chiusura temporanea di quattro agenzie in Veneto (la 240 a Casale di Scodosia, la 242 di Borgo Veneto, la 241 di Urbana e la 214 di Fontaniva) per motivi precauzionali è ripresa la normale operatività con le dovute cautele. Al fine di promuovere ogni misura di prevenzione del personale, è stata avviata la distribuzione presso le agenzie delle zone Veneto ovest e Alta padovana dei dispositivi di protezione individuale (sapone disinfettante e mascherine Ffp2 riutilizzabili) e di dispenser di gel idroalcolico per la clientela. Tali dispositivi verranno distribuiti in un secondo momento anche alle Agenzie del Lazio e dell’Abruzzo e alle sedi di Direzione. Inoltre, sempre in via preventiva, sono stati disposti i primi interventi di sanitizzazione e pulizia straordinaria nelle agenzie operanti nella regione Veneto, recependo le indicazioni del ministero della Salute". (Com)