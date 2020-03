Clima: Labriola (FI), perplessità su obiettivo europeo neutralità entro il 2050

- Perplessità viene espressa dalla deputata di Forza Italia Vincenza Labriola sulla neutralità climatica, obiettivo appena fissato dalla Commissione Ue entro e non oltre il 2050. "La Commissione europea ha proposto la legge sul clima - scrive Labriola in una nota - per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Lascia perplessi il ruolo dell'Europa che continua ad essere dissociata dagli Stati membri e che continuerà a formulare raccomandazioni ai singoli paesi, i cui interventi non saranno giudicati compatibili con l'obbiettivo della neutralità climatica. Gli Stati membri, qualora richiamati, dovranno tenere conto delle raccomandazioni o spiegare le motivazioni che non gli consentono di raggiungere gli obbiettivi. Ecco dove si infrange l'obbiettivo della neutralità climatica". "Se il cambiamento climatico è un'emergenza - aggiunge -, l'Europa dovrebbe muoversi unita nell'affrontare il problema con soluzioni pratiche e concrete, ma soprattutto comuni. Servono un piano europeo subito finanziabile sui trasporti pubblici, dei tavoli permanenti con le industrie pesanti per agevolarne la riconversione, la trasformazione dei Sin in siti di interesse europei, un'efficace salvaguardia del Mediterraneo, un'accelerazione sulla forestazione, ma con piani europei di intervento. Abbiamo bisogno di azioni concrete perché non possiamo permetterci di fallire sulla neutralità climatica".(Com)