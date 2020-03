Coronavirus: confermati i primi due casi in Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone in Ungheria sono state contagiate dal coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in un video pubblicato su Facebook. Si tratta di due studenti iraniani, al momento asintomatici, che sono stati ricoverati all'ospedale St. Laszlo di Budapest, ha spiegato il premier. "Il coronavirus è arrivato in Ungheria", ha affermato, precisando che da questo momento l'organo operativo chiamato a gestire la risposta al virus si riunirà quotidianamente intorno a mezzogiorno e poi rilascerà regolari aggiornamenti sull'evolversi della situazione. (Vap)