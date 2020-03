Coronavirus: Toffanin (FI), governo incapace di chiedere sostegno a Ue

- Di fronte all'emergenza Covid-19, il governo è incapace di chiedere aiuto all'Unione europea. Lo sostiene la senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin. "Siamo sconcertati per l'approssimazione con cui il governo lavora e si relaziona anche con le istituzioni europee - spiega in una nota -. Il presidente Berlusconi con il vicepresidente Tajani in un'interrogazione alla Commissione europea avevano chiesto di sapere se il governo italiano si fosse attivato con una domanda di aiuti per i danni causati dalle alluvioni dello scorso autunno, nonché per l'alluvione di Venezia. La risposta della Commissione è incredibile. L'Italia ha fatto richiesta di accesso al Fondo di solidarietà dell'Unione europea, ma non ha assolutamente chiesto il versamento dell'anticipo". Lo dichiara "In altre parole - osserva la parlamentare azzurra - non abbiamo fatto domanda di liquidità immediata come si è soliti fare in circostanze emergenziali. Se non siamo neanche capaci di compilare in maniera corretta una domanda, come pensiamo di ottenere dall'Ue aiuti per fronteggiare la crisi legata alla diffusione del coronavirus? Abbiamo perso un'occasione importante per Venezia e per l'Italia. Abbiamo privato territori devastati dalle calamità naturali di soldi da spendere subito. E come se non bastasse non siamo stati in grado neanche di chiedere il sostegno per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale. Il dramma è che siamo in mano a degli incompetenti che stanno distruggendo l'Italia".(Com)