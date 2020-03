Trasporti: Provenzano, bonus Alta velocità idea per finanziare servizi che mercato non copre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, "il bonus Alta velocità è un'idea di come potrebbe funzionare, sulla scorta del ferrobonus, la possibilità di finanziare servizi di Alta velocità, coprendo quella parte che il mercato non copre". L'esponente dell'esecutivo ha parlato, in audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021-Parte investimenti tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. (Rin)