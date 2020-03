Migranti: viceministro greco, 4 Stati membri dell'Ue disponibili a ricollocamenti dei minori

- Quattro Stati membri dell'Unione europea hanno dato la loro disponibilità, durante il Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni, a ricollocare i minori non accompagnati dalla Grecia ai loro paesi. Lo ha spiegato il viceministro per l'Immigrazione e l'Asilo della Grecia, Giorgos Koumoutsakos, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Koumoutsakos ha evidenziato che "per molto tempo non c'è stata volontà da parte degli Stati membri di accogliere i bambini non accompagnati nel loro territorio", motivo per cui la disponibilità esternata dai quattro paesi membri è "un segno di solidarietà che avvia una tendenza positiva". "La solidarietà nei confronti della Grecia è stata forte e completa", ha dichiarato il viceministro in riferimento all'esito del Consiglio straordinario sui migranti di ieri a Bruxelles. Secondo Koumoutsakos, la Turchia deve essere condannata "per le sue pratiche inaccettabili di sfruttamento dei migranti per ragioni politiche". (segue) (Gra)