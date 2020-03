Migranti: viceministro greco, 4 Stati membri dell'Ue disponibili a ricollocamenti dei minori (3)

- Secondo quanto affermato ieri in un comunicato dall'ufficio del governatore della provincia turca di Edirne, agenti greci avrebbero aperto il fuoco su un gruppo di migranti in arrivo dalla Turchia, uccidendo una persona e ferendone altre cinque. “La polizia greca e la Guardia frontiera ha aperto il fuoco sui migranti nell’area tra il valico di Kastanies e quello di Pazarkule, utilizzando proiettili di gomma e di metallo, granate stordenti e gas lacrimogeni”, riferisce il documento. Sei uomini avrebbero riportato ferite da arma da fuoco: tre alle gambe, uno all’inguine, uno al torace e uno al capo. L’individuo ferito al torace è stato portato all’Ospedale universitario della Trakya a Edirne, dove sarebbe morto malgrado l’intervento dei medici. Secondo le autorità turche, “l’uso indiscriminato di proiettili di metallo da parte delle forze greche è una grave violazione del diritto alla vita dei migranti”. Venerdì 28 febbraio, dopo un attacco aereo costato la vita a 33 militari turchi nel nord-ovest della Siria, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dato il via libera ai profughi diretti verso l’Europa. Secondo le autorità di Ankara, finora sono 135 mila i migranti che hanno lasciato il paese. Lunedì un bambino ha perso la vita mentre un gruppo di migranti tentava di sbarcare sull’isola greca di Lesbo. (Gra)