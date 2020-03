Americhe: aspiranti segreteria Osa oggi a colloquio con società civile

- L'Organizzazione degli stati americani (Osa), terrà oggi 5 marzo il dibattito degli aspiranti al ruolo di segretario generale con esponenti della società civile. All'appuntamento, fissato alle 9.30 ore di Washington (le 15.30 in Italia), parteciperanno il segretario generale uscente, l'uruguayano Luis Almagro, l'ambasciatore del Perù in Usa, Hugo de Zela Martinez e l'ex ministro degli Esteri dell'Ecuador, già presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Maria Fernanda Espinosa. A queste discussioni si aggiungerà quella di Nestor Mendez, candidato a succedere a se stesso alla carica di segretario generale aggiunto. Il voto si terrà il prossimo 20 marzo. (segue) (Was)