Usa-Ucraina: Trump, indagine aperta da Kiev su Biden diverrà tema importante per elezioni

- L’indagine aperta in Ucraina su Joe Biden diverrà un importante tema della campagna elettorale Usa. Questo il pensiero del presidente Donald Trump, come spiegato in un’intervista a “Fox News”. “Sarà un tema importante della campagna elettorale. Continuerò a farne menzione perché non so come faranno a uscirne fuori”, ha detto Trump, in riferimento alla decisione dell’Ufficio statale per le indagini (Sbi) dell’Ucraina di avviare un’inchiesta nei confronti di Biden. L’indagine dell’Sbi è relativa alle presunte pressioni fatte da Biden sull’ex procuratore generale ucraino Viktor Shokin. Nei giorni scorsi il legale di Shokin, Oleksandr Teleshetskyi, ha spiegato che la corte distrettuale di Pechersk, a Kiev, ha obbligato l’Sbi ad aprire l’inchiesta in questione, sebbene l’Ufficio per le indagini non abbia fatto il nome del soggetto di cittadinanza statunitense oggetto delle attività investigative. (Nys)