Rapina Napoli: de Magistris, sconfitta per l'intera città

- "La pagina di Ugo è una pagina tristissima, una sconfitta non solo della famiglia, ma di una città intera". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc, commentando la vicenda del 15enne ucciso durante una rapina. "Un ragazzo di 15 anni prende una pistola, vera o finta che sia, rapina dei ragazzi - ha proseguito il sindaco - un quindicenne che muore, un carabiniere che si trova in questa situazione: tutti questi episodi sono una sconfitta. Nessuno sa spiegarsi perché, nel 2020, accadano queste cose. Ancora più disgustoso e inaccettabile, però, è stato lo smantellamento del pronto soccorso del Pellegrino. Questo dimostra la noncuranza nel preservare i pronto soccorso: quante volte ho fatto presente che c'era bisogno di un maggior presidio di polizia. Anche in questui tempi così buoi, i ragazzi non hanno più l'alibi del 'non ho alternative', perché le alternative ci sono", ha concluso de Magistris. (Ren)