Slovacchia: Olano pronto a coalizione con Sas e Sme Rodina anche senza Za ludi

- Il partito slovacco Gente comune e personalità indipendenti (Olano) è pronto a formare una coalizione con Libertà e solidarietà (Sas) e con Siamo una famiglia (Sme Rodina) anche se la direzione di Per la gente (Za ludi) dovesse decidere di chiamarsi fuori dall'accordo di maggioranza. Lo ha detto il leader di Olano e premier incaricato Igor Matovic dopo aver incontrato nuovamente i presidenti di Sas e Sme Rodina, Richard Sulik e Boris Kollar. Se il partito dell'ex presidente slovacco Andrej Kiska dovesse dare il proprio assenso alla coalizione, i leader dei quattro partiti potrebbero vedersi già oggi. Kiska ha dubbi sulla partecipazione di Sme Rodina, ma senza questa formazione, sottolinea Matovic, la maggioranza sarebbe risicata. In risposta ai dubbi dell'ex capo dello Stato, il leader di Olano ha proposto la creazione di un fondo per promuovere il giornalismo investigativo intitolato a Jan Kuciak, giornalista assassinato nel febbraio del 2018. Kollar si è detto favorevole alla proposta. "Rappresentanti di vari staff redazionali decideranno dell'allocazione dei fondi", ha detto Matovic, aggiungendo che ci sarà uno stanziamento iniziale di 10 milioni di euro annui a tale scopo. (Vap)