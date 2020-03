India: stupro di gruppo di Delhi, emesso nuovo mandato di esecuzione per il 20 marzo

- Il Tribunale distrettuale di Patiala, uno dei sei di Nuova Delhi, ha emesso oggi un nuovo mandato di esecuzione delle quattro condanne a morte per lo stupro di gruppo e l’omicidio della giovane Jyoti Singh, nota come Nirbhaya, avvenuto nella capitale nel dicembre del 2012. La data dell’impiccagione è stata fissata al 20 marzo alle 5.30 nel carcere Tihar, dove sono detenuti i condannati, Mukesh Singh (32 anni), Akshay Thakur (31), Vinay Sharma (26) e Pawan Gupta (25). Ieri il presidente della Repubblica dell’India, Ram Nath Kovind, su raccomandazione del governo, ha respinto la domanda di grazia di Gupta, l’ultimo a presentarla, così come aveva già fatto per gli altri tre. Le autorità carcerarie si sono quindi rivolte al Tribunale per chiedere l’emissione di un nuovo mandato per esaurimento delle vie legali disponibili, anche se contro il rigetto potrebbe essere presentato un appello. Si tratta del quarto mandato, dopo le sospensioni dei precedenti dovute a una serie di ricorsi. Ieri, inoltre, l’Alta corte di Delhi ha respinto una petizione volta a far intervenire la Commissione nazionale per i diritti umani (Nhrc) per valutare lo stato di salute mentale e fisica dei condannati. (segue) (Inn)