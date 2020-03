Municipio Roma X: Sinistra italiana, sparite panchine in via dei Misenati

- "In queste ore sta accadendo uno strano fenomeno nel nostro Municipio, 'l'evaporazione' delle panchine in via dei Misenati". Lo afferma, in una nota, Marco Possanzini, segretario di Sinistra italiana del X Municipio. "Battute a parte, parecchie panchine installate su via dei Misenati, in piena zona pedonale, sono state rimosse e al momento non si sa bene quale sia il motivo. Il bello è che poco più di un anno fa, con tanto di 'annuncio urbi et orbi' della giunta Di Pillo, le panchine che erano presenti sono state finemente ristrutturate con addirittura la sostituzione di decine di listelli in legno pretrattato. La rimozione di queste panchine, successivamente alla loro ristrutturazione, appare veramente incomprensibile - ha continuato Possanzini. Tutte le persone, soprattutto anziane, che ne usufruivano stabilmente durante tutto l'arco della giornata potranno solamente transitare senza potersi fermare e sostare comodamente come erano abituate a fare. Se invece le panchine rimosse verranno sostituite con delle altre nuove di fabbrica, ci chiediamo perché sono state finemente ristrutturate quelle che c'erano prima e che sono state rimosse in queste ore. Delle due l'una e, ad ogni modo, per questa creativa operazione sono stati spesi soldi pubblici, soldi dei cittadini. Ma questa non doveva essere l'amministrazione che doveva far risparmiare soldi pubblici alla collettività? Presenteremo in Municipio un documento dove chiederemo a giunta e assessori competenti di chiarire nel dettaglio i motivi di questa rimozione delle panchine in via dei Misenati e se altre panchine nuove verranno installate al posto di quelle rimosse, di specificare perché delle panchine precedentemente ristrutturate sono state tolte, per altro in un'area che ricordiamo essere completamente pedonale, e quanto è costata ai cittadini questa 'creativa' operazione", ha concluso il segretario di Sinistra italiana.(Com)